Sea Life vangt eerste zeehondenpup van zomerseizoen op

Blankenberge - Het reddingsteam van Sea Life Blankenberge heeft op 21 juli een zeehondenpup van slechts enkele dagen oud opgevangen. Dat meldt het maritiem attractiepark dinsdag. Het is het eerste zeehondenjong van het zomerseizoen dat Sea Life binnen kreeg.

De laatste zeehondenpup van het winterseizoen sterkt momenteel nog aan in Sea Life, en daar zijn de eerste gewone zeehondjes al. Het reddingsteam ging het zeehondje vrijdag oppikken in Middelkerke

“Het gaat om een gewone zeehond waarvan de navelstreng nog niet was opgedroogd. Dit wijst er op dat de pup slechts twee tot vier dagen oud was bij aankomst in Sea Life. De pup is zijn moeder kwijtgeraakt en heeft alleen geen kans op overleven. Doorgaans is een pup rond de vijftien kilo en vier tot acht weken oud voordat het dier zonder moeder kan leven”, licht Manu Potin, hoofd dierenverzorging, toe.

Het is niet uitzonderlijk dat de eerste pups eind juli aanspoelen. Vorig jaar spoelde het eerste jong aan op 25 juli. Jaarlijks vangt Sea Life tientallen pups op.

Het jong zal de komend maanden verder aansterken tot het genoeg kracht heeft om zelf te overleven in de natuur. Wanneer het jong op gewicht komt zal het terug vrijgelaten worden.

Sea Life maant ook aan om bij de vondst van een jonge zeehond afstand te houden en het dier niet aan te raken. De kans is groot dat zeehonden gewoon wat liggen te rusten. Als er wondjes te zien zijn of als het dier helemaal plat ligt moet de politie of het opvangcentrum gebeld worden.

