Zware bosbranden op Sumatra

Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zware bosbranden uitgebroken, die ook de landen in de omgeving bedreigen. Volgens de eerste vaststellingen van de rampenbestrijdingsdienst belandden dinsdag drie mensen met ademhalingsstoornissen in de provincie Atjeh in het ziekenhuis. Gevreesd wordt dat de branden ook zware gevolgen zullen hebben voor de luchtkwaliteit in de buurlanden Singapore, Maleisië en Thailand.

Omdat verschillende branden in nauwelijks toegankelijke en afgelegen gebieden zijn uitgebroken, zijn ze volgens de overheid ook moeilijk te blussen.

In een onlangs gepubliceerde studie kwamen wetenschappers van de Amerikaanse universiteiten Harvard en Columbia tot de slotsom dat in 2015 door de gevolgen van bosbranden in Zuidoost-Azië meer dan 100.000 mensen voortijdig zijn gestorven.

