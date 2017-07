Leiders vergeten na avond drinken scoutskinderen die op nachtwandeling waren

Er is heel wat ophef in Wallonië over een jeugdkamp waarvan de leiders om 11.20 uur nog sliepen na een avondje drinken. De kinderen zelf waren ze vergeten.

Zo’n 25 scoutsjongeren deden tijdens een jeugdkamp in Fauvillers in de provincie Luxemburg mee aan een dropping. Ze werden door hun vier leiders ergens achtergelaten en moesten daarna tot op een afgesproken punt geraken.

Dergelijke activiteiten worden vaak georganiseerd door jeugdbewegingen, maar bij deze scoutsgroep liep het mis. De 25 jongeren waren op het afgesproken uur (9 uur) op het afgesproken punt geraakt, maar niemand van de 4 leiders stond hen daar op te wachten. Uiteindelijk belden de tieners aan bij een van de buurtbewoners en kwamen ze terecht bij Stephanie. Die probeerde de leiders te bellen, rond 9.30 uur, zonder succes. Toen ze daarna met een aantal van de tieners naar de kampplaats reed, bleken de leiders rond 11.20 uur allemaal nog te slapen, zo doet de vrouw in kwestie haar relaas op Facebook, waarna het bericht druk becommentarieerd en gedeeld werd. Op het kampterrein trof ze meerdere lege flesjes en bakken bier aan. “Het waren zeker drie lege bakken bier. De leiders waren de kinderen duidelijk vergeten”, zegt ze. “De kinderen hebben zo’n 25 kilometer moeten stappen, langs de hoofdweg.”

Foto: Facebook

“Geschokt”

Stephanie waarschuwde ook de vader van een van de kinderen. Die reageerde op RTL-Info. “Toen Stephanie me op de hoogte bracht, heb ik meteen naar de scouts gebeld. Zij relativeerden het voorval. Maar toen ik de foto’s van het kampterrein zag, was ik toch een beetje geschokt. Ik begrijp dat de leiders ’s avonds en ’s nachts wat bier willen drinken, maar drie bakken voor vier monitoren, dat is heel veel.”

Dat de kinderen ook tijdens de wandeling aan hun lot werden overgelaten, vindt de vader onverantwoord. “Op die hoofdweg wordt 90 kilometer per uur gereden. Gelukkig is er niets gebeurd.”

“Geen alcoholprobleem”

De Belgische Scoutsfederatie relativeert het voorval. “We zien 17 lege flesjes op de grond liggen op de foto’s. En er zijn ook nog 3 extra mensen die de leiders bijstaan. Dat zijn dan 17 flesjes voor 7 personen”, zegt de woordvoerder van de Scoutsfederatie. Volgens de federatie is er dan ook geen alcoholprobleem. Al wordt wel gezegd dat het fout was van de leiders om te vergeten dat ze om 9 uur op de afgesproken plaats bij de kinderen moesten staan. “Misschien is hun wekker niet afgegaan.”