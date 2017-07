Deze man heeft 25 vrouwen en 145 kinderen, maar het duurde 27 jaar om hem te veroordelen voor polygamie

Twee voormalige leiders van een geïsoleerde religieuze gemeenschap in Canada zijn schuldig bevonden aan polygamie. Een van hen, Winston Blackmore (60), hield er maar liefst 25 vrouwen en 145 kinderen op na. Als onderdeel van zijn geloof, zo zegt hij zelf.

De beschuldigden Winston Blackmore (60) en Jamer Oler (53) maakten allebei deel uit van een kleine gemeenschap in Bountiful, Brits-Columbia. Ze stonden er destijds allebei aan het hoofd van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, een aftakking van de fundamentalistische mormonen. De leden doen aan polygamie omdat ze geloven dat de grondlegger daartoe de opdracht heeft gekregen van God.

Foto: AP

Profeet en leider van de groep Warren Jeffs zit levenslang in de gevangenis in Texas voor het seksuele misbruik van minderjarige meisjes die hij als zijn bruiden zag. Volgens de autoriteiten leidt hij de sekte nog steeds vanuit zijn cel.

25 vrouwen

Hoewel de Mormoonse kerk polygamie in de late negentiende eeuw al verworpen heeft, doet de fundamentalistische groep dat niet.

Tijdens het gerechtelijke onderzoek heeft Blackmore dan ook nooit ontkend dat hij meerdere vrouwen heeft voor zijn geloof. Hij is met maar liefst 25 vrouwen getrouwd, met wie hij 145 kinderen kreeg.

Toch heeft het onderzoek 27 jaar in beslag genomen. De kostprijs wordt geschat op zo’n 10 miljoen dollar. Waarom dat allemaal zo lang moest duren? Omdat er lang onzekerheid was over de Canadese wetten rond polygamie. Pas in 2011 kwam daar volledige duidelijkheid over. Volgens de wet is polygamie niet toegestaan en dat is niet in strijd met de wet rond religieuze vrijheid.

“Gestraft voor geloof”

Daarom worden Blackmore en Oler nu officieel beschuldigd van polygamie. Ze riskeren allebei de maximumstraf van vijf jaar.

“Ik word gestraft omdat ik religieus leef”, reageerde Blackmore. “Het heeft 27 jaar geduurd om iets te bewijzen dat ik nooit ontkend heb. Want mijn geloof en mijn religieuze handelingen heb ik nooit ontkend.”