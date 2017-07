Heraanleg Desiré Boucherystraat start op 1 augustus

Mechelen - De Desiré Boucherystraat in Mechelen wordt vanaf 1 augustus grondig aangepakt. Na een eerdere vernieuwing van de nutsleidingen, wordt er begin volgende maand begonnen met de heraanleg van de straat.

De zijde met pare huisnummers zal voorrang krijgen, tot eind augustus zal er aan die kant van de Desiré Boucherystraat worden gewerkt. In september is het dan de beurt aan de zijde met de onpare huisnummers.

De aannemer verzekert dat er steeds een goede doorgang voor voetgangers en fietsers voorzien zal worden. De handelszaken en woningen blijven bereikbaar en in de Hallestraat zal er naast het stadhuis een zone worden gecreëerd voor leveringen. Tijdens de werkzaamheden vindt in de straat ook de verhuis plaats van het zopas gerenoveerde gebouw van mutualiteit De Voorzorg.

“Met deze infrastructuurwerken trekken we het kernwinkelgebied door, met eenzelfde bestrating als in de Bruul en op de Botermarkt”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA). “Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we alleszins positief overleg gepleegd met de lokale handelaars om de hinder zo veel mogelijk te beperken.”

Het einde van de werken is voorzien voor half oktober.