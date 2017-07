Vlinder mee in de Kempen

Natuurpunt houdt op 5 en 6 augustus zijn jaarlijkse Vlinderweekend, waarin duizenden Vlamingen de fladderende schoonheden in hun tuin tellen. Ook in de Kempen vinden daarrond allerlei activiteiten plaats, en die beginnen al een weekje vroeger.

1. Vlinderwandeling

Wat: Wouter Vanreusel neemt doorwinterde vlinderspotters mee op pad op zoek naar moeilijker te determineren soorten. Een tweede gids legt meer de nadruk op het herkennen van de algemenere soorten. Daarnaast vindt er ook een vlinder- en bijenmarktje plaats.

Praktisch: zondag 30 juli van 13.30u tot 16.30u aan bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis

2. Vlinderwandeling

Wat: Onder leiding van Natuurpunt trekken we gewapend met vlindernet en potjes, de Tikkebroeken in. Een gelegenheid om onze vlinders van dichtbij te leren (her)kennen.

Praktisch: zondag 30 juli om 14u aan het infobord bij de ingang, Kluis in Kasterlee

Prijs: gratis

3. Grote Vlinderweekend

Wat: Tijdens het landelijke telweekend trekken we naar Wortel-Kolonie op zoek naar vlinders. Ook andere insecten zullen aan bod komen tijdens deze wandeling. Bart Hoeymans en Wim Verschraegen zijn de gidsen van dienst. Vlindernetjes en loupepotjes mag je zeker meebrengen.

Praktisch: zondag 6 augustus van 14u tot 16.30u aan bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel-Kolonie (Hoogstraten)

Prijs: gratis

4. Nachtvlinders

Wat: Meer dan 95% van de 2.500 vlindersoorten in ons land zijn nachtvlinders of motten. Van de grotere, goed herkenbare nachtvlinders komen er in Vlaanderen meer dan 700 soorten voor. Die vormen het onderwerp van deze cursus met twee theorie-avonden en twee praktijkavonden in het veld.

Praktisch: cursus op 23 en 30 augustus (19.30u-22.30u), praktijk op 2 en 9 september (20u-23u), Asberghoeve, Asberg 2 in Zoerle-Parwijs (Westerlo). Info: natuurpuntwesterlo@telenet.be

Prijs: 180 euro voor leden, 230 euro niet-leden