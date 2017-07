Verdachte aangehouden voor moord op Yves (37)

Ekeren - Er is een verdachte opgepakt voor de moord op Yves Van Oers (37) in Ekeren. Een cafévriend van het slachtoffer, Tom V. (24), verscheen dinsdagmorgen voor de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden, bevestigt het parket.

De moord op Yves Van Oers vond naar alle waarschijnlijkheid al zaterdagnacht plaats. Hij had nog maar net zijn 37ste verjaardag gevierd in een café in de buurt, café Den Treffer, toen hij in zijn eigen appartement in Ekeren brutaal werd vermoord. Pas anderhalve dag later werd zijn levenloze lichaam aangetroffen.

De speurders hadden al snel een verdachte in het vizier: een klant van café Den Treffer en iemand uit de kennissenkring van het slachtoffer. Over het motief voor de moord bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket meldt dat het een onbekend is voor het gerecht. Hij ging tot bekentenissen over, waarop de onderzoeksrechter besloot om de man verder aan te houden.