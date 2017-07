Twee mannen veroordeeld voor afpersen homo’s, kompaan vrijgesproken

Antwerpen - Benjamin R. en Ali N. zijn veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze zich via datingsites uitgaven voor homoprostitués om zo “klanten” af te persen. De mannen werden niet aan alle hen ten laste gelegde feiten schuldig bevonden. Hun vermeende kompaan Robert A. werd volledig vrijgesproken.

Benjamin R., Ali N. en Robert A. werden vervolgd voor een reeks afpersingen van een tiental homoseksuelen die ze zochten via zogenaamde gay datingsites. De modus operandi van de verdachten was kinderlijk eenvoudig: via de datingsite maakten ze een afspraak met mannen die op zoek waren naar betaalde seks. Nadat er via telefoon of chat werd afgesproken, zochten de daders hun slachtoffer op en eisten ze geld. In een aantal gevallen kwam het ook tot seks, waarna Benjamin R. ermee dreigde naar de politie te gaan als er niet meer geld zou worden betaald.

“Als er niet betaald zou worden, zou hij naar de politie gaan en vertellen dat hij minderjarig was”, aldus het openbaar ministerie. Benjamin R. en zijn handlangers gingen zeer ver om hun slachtoffer onder druk te zetten. Zo kreeg een slachtoffer meer dan 500 bedreigende sms’jes. Omdat het slachtoffer niet met geld over de brug kwam, werd hij zelfs fysiek aangevallen.

Volgens het openbaar ministerie maakten ze een tiental slachtoffers in het najaar van 2016. De vordering van de burgerlijke partij werd onontvankelijk verklaard door de rechter.