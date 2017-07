Verkoop bedrijfswagens in eerste jaarhelft met 14 procent gestegen

Brussel - In ons land steeg de verkoop van bedrijfswagens (bestelwagens, vrachtwagens en bussen) van 37.838 in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 43.163 dit jaar, een groei van 14,1 procent. Daarmee is de stijging in ons land een heel stuk groter dan het Europees gemiddelde, want voor de EU bedroeg de groei modaal 4 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

In de eerste helft van het jaar ging het in de Europese Unie alles bij elkaar om ruim 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen die in dienst werden genomen. Over de eerste jaarhelft leverde Spanje de grootste groei af met 14,2 procent. Ook Italië (+8,7 procent) en Frankrijk (+6,0 procent) deden het goed. Voor de markt in het Verenigd Koninkrijk werd een verlies opgetekend van 2,7 procent.

In juni is er in België in het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton) een groei van 8,9 procent tegenover vorig jaar, in absolute cijfers een stijging van het aantal verkochte bedrijfswagens van 7.211 in juni 2016 naar 7.852 in juni dit jaar. Opmerkelijk is de daling van de cijfers in datzelfde segment voor de maand juni in Duitsland, waar de aanschaf van bedrijfsvoertuigen met 4,5 procent daalde naar 24.528. Bij de zware bedrijfsvrachtwagens (16 ton en meer) wordt in ons land een groei opgetekend van 7,9 procent (van 827 vorig jaar naar 892 dit jaar). Ook in dat segment is er in Duitsland een daling met 13,1 procent.

Het meest spectaculair is de toename van het aantal bussen in ons land. In dat segment werden dit jaar in juni 110 nieuwe voertuigen geregistreerd tegenover 73 vorig jaar, een toename met 50 procent. Gemeten over de eerste jaarhelft bedraagt de groei nog altijd 17,6 procent tegenover vorig jaar. Voor de EU bedraagt de toename in de verkoop van bussen in de eerste zes maanden slechts 3,8 procent.