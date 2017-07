Dankzij deze hack krijg je de kinderen snel zandvrij na een dagje strand

Zand kruipt letterlijk overal tussen en hoe hard je ook je best doet, je slaagt er na een dagje strand toch blijkbaar altijd in een halve kilo mee naar huis te nemen. Via de blog van Mumsnet, waar ouders tips met elkaar delen, werd er een hack gelanceerd waardoor je alvast maakt dat al dat zand niet aan de kinderen blijft plakken.

De kinderen snel zandvrij maken na een dagje aan het strand tijdens de zomervakantie? Dat kan met één eenvoudig ingrediënt dat je misschien sowieso toch al bijhebt als je met jonge kinderen die nog een luier dragen onderweg bent: babypoeder.

Het enige wat je moet doen is wat van dat poeder aanbrengen op de plaats waar het zand zich bevindt en het lichaamsdeel er wat mee inwrijven. Het poeder slorpt vervolgens al het vocht op en maakt dat het zand droog wordt zodat je het makkelijker kunt verwijderen met een handdoek.

