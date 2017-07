Toptransfer in NBA: “Voormalig MVP Derrick Rose tekent bij Cleveland”

Derrick Rose verdedigt komend seizoen de kleuren van de Cleveland Cavaliers. De 28-jarige pointguard bereikte met het team van superster LeBron James een akkoord over een contract van een seizoen, zo meldt sportzender ESPN.

Rose werd in 2011 verkozen tot beste speler (MVP) in de NBA en is drievoudig All-Star. Hij komt over van de New York Knicks en zou bij de Cavs 2,1 miljoen dollar opstrijken. Het voorbije seizoen kampte Rose met een blessure aan de linkerknie waardoor hij sinds april aan de kant stond. Inmiddels is hij wel opnieuw fit.

Met de komst van Rose anticipeert Cleveland op het mogelijke vertrek van Kyrie Irving. Die zou willen vertrekken bij de kampioen van 2016 omdat hij niet langer in de schaduw van LeBron James wil staan.