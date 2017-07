Vrouw past twee keer dezelfde broek met ander resultaat: "Laat je niet foppen in het pashokje"

In de ene winkel een maatje 36 en in een andere winkel een maatje 40? Dat overkomt heel wat vrouwen en lijkt niet zo ongewoon te zijn, maar fitnessblogster Katy Hamilton komt met hét bewijs af dat maten soms helemaal niets zeggen. Ze deelde namelijk twee foto's op Instagram waarbij ze dezelfde broek past, maar telkens met een ander resultaat. "Als je ooit nog eens in een pashokje staat en in huilen uitbarst, denk dan hieraan."

Dezelfde broek uit dezelfde winkel, de ene is een beetje te groot en de ander krijgt ze zelfs met veel sleuren niet over haar heupen getrokken. Het overkwam de Amerikaanse Katy Hamilton en ze ziet er het ultieme bewijs in dat je je van maten in de winkel helemaal niets hoeft aan te trekken en je er al zeker niet slecht door moet voelen als er iets niet past. Ze deelde daarom op Instagram de twee foto's van zichzelf in het pashokje terwijl ze de broek aantrekt.

"Dit zijn twee maatjes 10 van dezelfde legging met lage taille van Express. Het gaat letterlijk om dezelfde winkel, snit en maat", vertelt ze. "De ene was een beetje te groot en de andere raakte niet over mijn dijen. Mijn reden om dit te delen is dat als je je ooit nog eens pashokje bevindt en in huilen uitbarst (het is ons allemaal wel eens overkomen, mezelf inclusief) omdat iets niet past, denk dan aan deze foto."

"Soms heb ik een small, soms pas ik met alle moeite van de wereld niet eens in een large, soms valt het van mijn heupen en andere keren zoals nu krijg ik het niet over mijn dijen getrokken. Maten zijn onnozel. Je bent zoveel meer dan enkel iemand die in de kleinst mogelijke maat past. Onze waarde zou nooit afhankelijk mogen zijn van een nummer, niet dat vanop de weegschaal, noch dat van onze kleding", besluit ze.