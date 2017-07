John McCain keert dinsdag terug naar Senaat voor belangrijke stemming rond Trumpcare

De Amerikaanse senator John McCain, bij wie onlangs een hersentumor werd vastgesteld, zal dinsdag naar de Senaat terugkeren voor de belangrijke stemming over de hervorming van de gezondheidszorg. Dat liet hij maandagavond weten op Twitter.

Zijn terugkeer komt als een verrassing, maar kan wel van pas komen dinsdag wanneer er gestemd wordt over de start van de debatten over de gezondheidszorgwetgeving. De Republikeinen hebben immers slechts een piepkleine meerderheid in de Senaat.

“Ik kijk ernaar uit om morgen terug te keren naar de Senaat om verder te werken op de hervorming van de gezondheidszorg, de wetsontwerpen voor defensie en de sancties voor Rusland”, tweette hij maandagavond.

Vorige week raakte bekend dat McCain een hersentumor heeft, die ontdekt werd tijdens een operatie voor een bloedklonter boven zijn linkeroog. De stemming over de nieuwe Republikeinse zorgwet van vorige week moest uitgesteld worden, precies door de afwezigheid van McCain. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell had hierdoor maar een stem meer over tegen de Democratische minderheid, en besloot daarop de stemming op te schorten.

McCain is binnen zijn eigen Republikeinse partij een van de meest uitgesproken critici van president Donald Trump. Wel wordt verwacht dat hij zal stemmen voor het intrekken van Obamacare, de zorgwet van Trumps voorganger Barack Obama. De afschaffing van die wet was één van Trumps belangrijkste campagnebeloftes.