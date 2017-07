Anita (56) zoekt meisje dat haar hielp na lelijke val: “Dit had ik niet verwacht”

Twee weken geleden viel Anita met haar fiets in Antwerpen. Nu pas ontdekte ze een briefje in haar fietstas van het meisje dat haar toen geholpen had: “Ik wil haar graag bedanken.” Foto: koen fasseur

Toen Anita Janssens (56) uit Stabroek begin juli ten val kwam met haar fiets, schoot een meisje meteen te hulp. Ze belde de hulpdiensten en Anita’s man op. Nu is Anita op zoek naar het meisje om haar te bedanken.

“Ik hoop dat alles is meegevallen en dat u niet teveel pijn heeft... Het beste en veel beterschap”, het was even slikken voor Anita Janssens toen ze afgelopen weekend die boodschap las op een briefje in haar fietstas. Op 6 juli viel de Stabroekse met haar fiets in de Lange Leemstraat toen ze een auto wilde ontwijken.

“Ik had een aantal kneuzingen en schrammen en op mijn been verscheen meteen een grote bult, alsof het gebroken was. Meteen na mijn val snelde een jong meisje me te hulp, ik schat haar nog geen 20 jaar. Volgens mij was er ook nog een ander meisje bij, maar daar ben ik niet zeker van. Het meisje zette mijn fiets aan de kant, deed hem op slot en belde de ambulance met mijn gsm. Ze nam ook meteen contact op met mijn man en bracht hem op de hoogte. Nadien vertelde hij mij dat ze hem ook meteen gerustgesteld had aan de telefoon.”

Emotioneel moment

Het meisje bleef bij Anita tot de ambulance ter plaatse was. “Ik heb haar heel vluchtig bedankt en werd dan naar het ziekenhuis gebracht. Het was pas dit weekend dat ik opnieuw kon en durfde fietsen. Ik reed naar de winkel en wilde mijn boodschappen in mijn fietstas steken toen ik er een blauw briefje in vond, enkel ondertekend met een voornaam, Myrthe. Daarop stond dat ze me beterschap wenst en dat zij het meisje was dat me geholpen heeft. Dat moet ze erin gestopt hebben toen ik naar het ziekenhuis gebracht werd. Ik werd er erg emotioneel van. Ik kan me Myrthe niet zo goed herinneren, maar ik weet dat ze me goed geholpen heeft. Dat had ik niet meteen verwacht van zo’n jong meisje.”

Anita postte een oproep om Myrthe te vinden met een foto van het briefje op Facebook. Die post werd op een paar dagen tijd al zo’n 7.000 keer gedeeld. “Ik wil Myrthe vinden en zeggen dat ik goed aan het herstellen ben, maar vooral wil ik haar uitgebreid bedanken met een bloemetje en een cadeautje. Ze heeft mijn dag twee keer goed gemaakt: door me te helpen na mijn val en door een briefje achter te laten.”