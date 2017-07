Geel / Boom - Lode Ruys (22) uit Geel is door het oog van de naald gekropen tijdens Tomorrowland. Toen hij bewusteloos raakte wegens hartproblemen, zag een Australische verpleegster meteen de ernst van de situatie in en begon ze hem te reanimeren. “Ze heeft mijn leven gered.”

Lode en zijn vriendin Shauni Leclère zakten zaterdag af naar Tomorrowland in Boom. “Het was een droom van me om eens op het grootste dancefestival van de wereld te zijn. Niet omdat we hevige festivalgangers ...