“In dit land is een krachtdadig beleid alleen mogelijk als elke partij bereid is water in de wijn te doen”

Een Belg die voor minstens 200.000 euro belegd heeft in aandelen, obligaties en andere financiële producten zoals kasbons, is dat een typische middenklasser? Dan zijn er toch heel wat die voor dat etiket niet in aanmerking komen. Pas op, het gaat hier niet om vermogen in de vorm van een eigen woning of om geld op het spaarboekje, maar louter om die beleggingen die beheerd worden via een zogenaamde effectenrekening.

Premier Charles Michel wil daar jaarlijks een kleine taks op heffen om te komen tot een rechtvaardiger fiscaliteit, met een vrijstelling voor wie minder heeft belegd dan bijvoorbeeld 200.000 euro. De CD&V eist zo’n bijkomende belasting voor wie vermogend is in de onderhandelingen over de sociaal-economische hervormingen. Een dergelijke taks is voor de christendemocraten ook een voorwaarde om in te stemmen met de verlaging van de vennootschapsbelasting die de N-VA al vorig jaar op tafel heeft gelegd.

Vooral Open Vld doet er moeilijk over. De liberalen riepen vorige week al uit dat de effectentaks niet alleen de middenklasse, maar ook de pensioenspaarders zou treffen. Dat laatste lijkt nochtans niet de intentie te zijn van de premier, tenzij je het begrip pensioensparen wel heel erg ruim interpreteert.

Kijk je alleen naar het fiscaal aftrekbare pensioensparen, dan is dat begrensd op 940 euro per jaar per persoon. Een mens heeft verschillende levens nodig om daarmee aan 200.000 euro te geraken.

En of ‘de middenklasse’ in het vizier komt? Financieel journalist Ludwig Verduyn schat uit de losse pols dat zo’n 20% van de Belgische huishoudens kan doortellen tot 200.000 euro en meer op de uittreksels van hun effectenrekening. “Dat is haalbaar voor wie gedurende heel zijn loopbaan vermogen opbouwt en nog wat erft.”

Laat het nog wat meer of wat minder zijn dan 20%, de grote meerderheid valt er in elk geval niet onder.

Dat de liberalen het spel hard spelen met het oog op hun traditionele achterban, is begrijpelijk. Er komen voor iedereen cruciale verkiezingsjaren aan. Maar in dit land is een krachtdadig beleid alleen mogelijk als op een bepaald moment elke partij bereid is water in de wijn te doen. Dat moment is er nu.

Deze regering zette onlangs nog het mes in de – meestal lage – pensioenen van mensen die een tijdlang werkloos of ziek zijn geweest. Die maatregel werd vlot genomen. Dan moet er niet moord en brand worden geroepen als een kleine inlevering wordt gevraagd van wie het breed heeft. Zeker niet als daardoor het beleid hopeloos vastloopt. De prijs daarvan loopt op termijn veel hoger op.