Deurne - Het magazine .tiff van het Antwerpse Fotomuseum (FOMU) heeft de voorbije vijf jaar vijftig beloftevolle fotografen uit eigen land in de kijker gezet. Het werk van die jonge talenten is tot en met oktober te bezichtigen in het Rivierenhof in Deurne, waar het museum een groepsexpo organiseert.

“Sinds 2012 selecteren we elk jaar tien jonge, Belgische fotografen die we presenteren in ons magazine .tiff. Want we krijgen jaarlijks tal van portfolio’s, blogs en websites toegestuurd van jong talent. ...