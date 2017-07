Lidl opent winkel op Steenweg op Gierle

Turnhout -

De supermarktketen Lidl opent op woensdag 26 juli een nieuwe winkel op de Steenweg op Gierle. Op hetzelfde adres was eerder een Albert Heijn gevestigd. Die Albert Heijn was erg populair, maar moest na de fusie van Ahold en Delhaize de deuren sluiten. Lidl had al een winkel op de Steenweg op Diest, maar sloot deze om naar de Steenweg op Gierle te verhuizen. In deze nieuwe vestiging werken 34 werknemers. Dat zijn de werknemers van het oude Lidl-filiaal en het vaste personeel van de Albert-Heijnvestiging. De nieuwe Lidl is groter dan het oude filiaal, zo’n 1.400 vierkante meter. In de nieuwe winkel komt er ook een biohoek.