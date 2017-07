Kasterlee - De Kastelse band The Belle Rose Five ligt goed in de markt. Zaterdag treden de vijf bandleden twee keer op: ’s namiddags op Effenaf in Tielen, ’s avonds op de Wisselfeesten in Kasterlee.

The Belle Rose Five is een jonge en frisse band met een rockabilly-repertoire. Zangeres Liesbeth Meeus brengt, samen met Jef Imants (gitaar), Ken Wright (gitaar en backing vocals), Jeroen Kennis (contrabas ...