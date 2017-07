Herentals - De Nestorprijzen 2017 gaan volgende maand naar zanger en liedjesschrijver Johan Verminnen en Leen Persijn, een woordkunstenares.

Het is dit jaar al voor de elfde maal dat de Nestorprijzen worden uitgereikt. “We doen dit nog steeds aan één of meerdere personen met een lange en waardevolle staat van dienst in de culturele sector”, ...