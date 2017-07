Na eierschandaal in Ravels ook in rest van Europa pluimveebedrijven dicht

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft een aantal Vlaamse eierproducenten tijdelijk gesloten, na het ontdekken van het insecticide fipronil in de eieren vorige week.

Nadat de federale gerechtelijk politie Turnhout donderdagochtend binnenviel bij het toeleveringsbedrijf Poultry-Vision in Weelde (Ravels), krijgt het schandaal rond het aantreffen van het insecticide fipronil, dat niet is toegestaan in de pluimveesector, internationale dimensies. Ook in Nederland loopt een onderzoeken zijn al zeven pluimveebedrijven gesloten en de eieren van enkele bedrijven vernietigd. Er zouden ook toxische reinigingsproducten voor kippenstallen geleverd zijn in Duitsland, Polen, Engeland en Frankrijk.

“Geen gevaar voor gezondheid”

Ook in ons land heeft het FAVV een aantal bedrijven tijdelijk verboden hun eieren op de markt te brengen. “Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse werd tot op heden geen gevaar voor de volksgezondheid vastgesteld”, meldt het FAVV. “Maar dat is geen reden om niet op te treden: het product is verboden.”

“Al sinds juni doet het FAVV controles”, zegt Danny Collier, voorzitter van de vzw Vlaamse Pluimvee- en Konijnenhouders. “Wij proberen nog altijd in kaart te brengen welke legbedrijven beroep deden op producten van Poultry-Vision. Vorige week heeft het FAVV een paar eierbedrijven tijdelijk gesloten. Onze leden lijden dus schade. Zij zullen die moeten verhalen op het bedrijf dat de producten aanmaakte. Ook de imagoschade is groot.”

Ook bij de Boerenbond beseft men dat de zaak bij de consumenten zeer gevoelig ligt: “Dit is onvergefelijk”, zegt Wouter Wijtinck, “Wij werden vorige week officieel door het FAVV op de hoogte gebracht. Voor de getroffen bedrijven, die te goeder trouw zijn, betekent het een flinke schadepost. Ook wij proberen te traceren waar de vervuilde reinigingsstof overal werd gebruikt.”