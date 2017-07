Vandaag buigt het Congres zich over een nieuwe wet die bijkomende strafmaatregelen tegen Rusland mogelijk maakt. Die zet Trump voor een vervelende keuze: ofwel ondertekent hij de wet die in tegenspraak is met zijn visie, ofwel spreekt hij zijn veto uit en wakkert hij vermoedens over een onfrisse relatie met Moskou aan Foto: AP