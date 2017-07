Olen - Een aangestoken brand heeft zondagavond een garagebox vernield in de Kapellekensstraat in Sint-Jozef Olen. De politie heeft een 19-jarige verdachte uit Geel opgepakt.

De vernielde garagebox is eigendom van Anna Peetermans (71). De vrouw woont op de Lichtaartseweg, maar de achterkant van haar woning geeft uit op de Kapellekensstraat. “Zondagavond even na 23u was er ...