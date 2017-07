Jeugdhuis Joka bestaat in september vier jaar: “Onze kracht is dat iedereen zich welkom voelt”

Mechelen - Vlak naast het impressionante Sint-Michielskasteel in Sint-Katelijne-Waver bevindt zich in het voormalig koetshuis van de site een van de jongste jeugdhuizen uit de regio: jeugdhuis Joka. “Bij ons wordt iedereen geaccepteerd, en dat maakt ons zo speciaal”, klinkt het bij de enthousiaste jongeren.

In september is het vier jaar geleden dat jeugdhuis Joka voor het eerst de deuren opende. “Een groepje van vier vrienden besloot namelijk in 2013 een nieuw jeugdhuis in de gemeente te starten. Ik Ik ...