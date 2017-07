Turnhout - Seizoensarbeiders die in penibele omstandigheden zijn gehuisvest en met te veel mensen in een te kleine woning overlast in de buurt veroorzaken, het is een fenomeen dat in steeds meer buurten opduikt. De stadsregio werkt een aantal maatregelen uit.

Man zit thuis terwijl duikers naar hem zoeken. Voor de meesten was het niet meer dan een krantenkop, maar voor de bewoners van de Eén-Meistraat was het de druppel die de emmer deed overlopen. Want de ...