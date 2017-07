Maria draait na 43 jaar deur van boetiek Gill op slot

Arendonk - Na 43 jaar draait Maria Raeymaekers (59) uit Arendonk donderdag de deur van haar boetiek Gill op de Vrijheid een laatste keer op slot. “Het is tijd om van mijn pensioen en de kleinkinderen te genieten”, zegt ze.

Boetiek Gill is een monument in Arendonk. In 1974 opende Maria haar winkel in trendy en modieuze dameskleding. “Op mijn 16de stond ik hier in het pand van mijn ouders al achter de toonbank”, vertelt ze. “Een boetiek openen is altijd mijn grote droom geweest. Toen ik nog klein was, speelde ik al voor marktkramer. Ik haalde dan de hele kleerkast leeg en stalde alles uit.”

De eerste twee jaar droeg de winkel de naam Piccadilly. Twee jaar later wijzigde de naam in Gill. De ouders van Maria, Jose Jacobin (83) en Laurent Raeymaekers (86), wonen nog altijd boven de zaak. “Mijn moeder maakt een beetje deel uit van het meubilair”, vertelt Maria. “Soms steekt ze ook een handje toe.”

Maria weet nu al dat ze het contact met haar klanten gaat missen. “Maar alles heeft een begin en een einde. Bovendien sukkel ik met mijn rug. Nog langer sjouwen met grote dozen, is niet de beste optie”, zegt ze. “Ik hoop meer tochtjes te kunnen maken met mijn elektrische fiets en af en toe een terrasje te doen. Bovendien gaat ook mijn man eind dit jaar met pensioen. We kunnen dan nog meer genieten van onze twee kleindochters van 8 en 10 jaar.”

Het pand staat te huur.