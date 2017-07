Klant berooft taxichauffeur maar vergeet eigen spullen in koffer

Kiel - Een 46-jarige man is zondag gearresteerd nadat hij spullen uit een taxi had gestolen.

De bestuurder van een taxi was zondagavond met zijn auto betrokken bij een banaal verkeersongeval. Hij moest de nodige papieren invullen met de tegenpartij en liet zijn klant even in de taxi wachten.

Die laatste maakte van de gelegenheid gebruik om persoonlijke spullen van de taxichauffeur (70) te stelen. Zo nam bij onder meer een draagbaar navigatietoestel mee, een gsm, persoonlijke documenten en geld.

Het slachtoffer merkte de diefstal wel pas op toen hij de klant had afgezet aan een café in de Abdijstraat. Omdat de klant bij het uitstappen om begrijpelijke redenen haast had, vergat hij een aantal persoonlijke spullen in de koffer.

Later op de avond belde de dief de taxichauffeur op en stelde voor om de gestolen buit te wisselen voor zijn persoonlijke spullen. De taxichauffeur stemde in, maar verwittigde ook de politie. Toen de dief (46) zich goed en wel in de taxi gezet had om de spullen te wisselen, werd hij gearresteerd.