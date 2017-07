Er is mogelijk veel water op de maan

Er zit mogelijk heel wat water onder het maanoppervlak. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in het vakblad Nature Geosciences door wetenschappers van de Amerikaanse Brown-universiteit.

De wetenschappers analyseerden satellietbeelden en vonden bewijzen van water in oude stenen en as, uitgespuwd door vulkanen op de oppervlakte van de maan, aldus Ralph Milliken, die het onderzoek leidde. ‘Het feit dat bijna alle (vulkanische afzettingen, nvdr.) aanwijzingen van water vertonen, suggereert dat het grootste deel van de binnenkant van de maan nat is’, zei hij in een persbericht.

Aan de Amerikaanse zender CNN verklaarde hij dat de vondst een geschenk is voor toekomstige missies naar de maan. Water zou immers uit de vulkanische afzetting kunnen worden gehaald, zei hij aan de zender.

Hoewel de afzonderlijke afzettingen niet veel water lijken te bevatten, is er wel heel wat vulkanisch materiaal waarmee kan worden gewerkt, aldus nog Milliken.