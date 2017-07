White Star en Lierse verschijnen dinsdag voor Arbitragehof

Brussel - White Star Brussel en SK Lierse verschijnen dinsdagavond (18u00) voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Brusselse amateurclub diende een klacht in tegen de Pallieters, omdat ze claimt dat de transfers van Mike Vanhamel en Aurélien Joachim naar Lierse onreglementair zijn verlopen.

White Star legde op 2 maart een klacht neer bij de KBVB naar aanleiding van de deelname van doelman Vanhamel aan de thuismatch van 26 februari tegen Roeselare op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Proximus League. “Maar de klacht is ook retroactief toepasbaar op alle wedstrijden waarvoor Vanhamel en Joachim ingeschreven waren op het wedstrijdblad”, klonk het bij de club van John Bico.

Spits Joachim en doelman Vanhamel sloten op 1 juli 2016 aan bij SK Lierse nadat ze hun contract bij White Star hadden laten ontbinden “wegens zware fouten in hoofde van de club-werkgever”. De Pallieters verwezen naar de vonnissen van de Arbeidsrechtbank van Brussel in het najaar van 2016. White Star werd veroordeeld omdat het de lonen van Joachim en Vanhamel nog steeds niet had uitbetaald. Die inbreuk leverde de Brusselaars vorig seizoen ook een door de KBVB opgelegde schorsing van sportactiviteiten op.

White Star hekelt dat het een transfersom van ongeveer 400.000 euro misliep. De Brusselaars vinden dat Lierse die transfersom nog moet betalen en stapten daarvoor al naar de burgerlijke rechtbank en de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Die oordeelde begin juni dat dit dossier niet onder haar bevoegdheden valt en stuurde WSB door naar het BAS.