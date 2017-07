Kassa studentenclub leeggeroofd op klaarlichte dag

Boechout - Inbrekers zijn er het voorbije weekend vandoor gegaan met de ontvangsten van studentenclub Bacwalde. Opvallend: ze sloegen toe in de loop van de voormiddag. Op dat ogenblik was er een lid van de club aanwezig, maar die lag wat uit te rusten en besefte niet dat er op dat ogenblik inbrekers toesloegen.

Bacwalde is een vereniging voor studenten hoger onderwijs en gewezen studenten uit de regio van Boechout. Hun lokaal ligt in de Elfbunderweg in het gebouw waar ook de KSA gehuisvest is. “Afgelopen zaterdagvoormiddag ...