Thiam, Milanov en 4x400 ploeg Belgische hoop op medailles op WK atletiek in Londen

Brussel - België trekt met vijftien atleten naar het WK atletiek in Londen (4-13 augustus). Marathonloper Koen Naert haalde ook de WK-limiet, maar moet verstek laten gaan met een blessure.

De Belgen trekken met de nodige ambitie naar het WK. Zo zal Olympisch kampioene op de zevenkamp Nafi Thiam in Londen, in tegenstelling tot op de Spelen in Rio, ook haar kans wagen in het hoogspringen. Philip Milanov hoopt dat weer beter te doen dan zijn zilveren medaille in het discuswerpen op het WK van 2015 in Peking.

De Belgian Tornados willen op het WK wraak nemen voor hun nipt gemiste medaille op de Spelen. Kevin, Jonathan en Dylan Borlée krijgen in de selectie van de 4x400 meter het gezelschap van Robin Vanderbemden, Julien Watrin en de jonge Jonathan Sacoor, die op het EK voor junioren in Grosseto op de derde plaats eindigde op de 400 meter.

Voorts is het uitkijken naar de prestaties van Thomas Van der Plaetsen, Europees kampioen op de tienkamp en achtste in Rio. Anne Zagré neemt deel aan de 100 meter horden, Bashir Abdi aan de 5.000 meter, Abdelhadi El Hachimi loopt de marathon en Arnaud Art gaat er vol voor in het polsstokspringen.

Met Ismaël Debjani (1.500 meter), Soufiane Bouchikhi (5.000 meter) en Jonathan Sacoor (4x400 meter) vieren drie Belgen hun WK-debuut in Londen.

In 2015 vaardigde ons land nog twintig atleten naar het WK af, en het jaar nadien telde de Belgische selectie er zelfs 25. Toen lagen de selectiecriteria wel lager.

Eline Berings slaagde er afgelopen vrijdag op de Nacht van de atletiek in Heusden niet in om het WK-minimum op de 100 meter horden te lopen. Ze staat echter wel op de 37ste plaats op de ranglijst van de snelste tijden. De 40 snelste atleten mogen normaal gezien naar Londen. Berings moet dus nog even wachten op de eindbeslissing.

Met mijn 13"02 sta ik momenteel 37e op de ranglijst. De top 40 wordt uitgenodigd door de IAAF,… https://t.co/cb2yipMlJd — Eline Berings (@ElineBerings) 23 juli 2017

Belgische selectie:

Vrouwen

Zevenkamp en hoogspringen: Nafissatou Thiam (RFCL)

100m horden: Anne Zagré (RESC)

Mannen

400m: Kevin Borlée (RCB) en Jonathan Borlée (RCB)

1500m: Ismaël Debjani (CABW)

5000m: Bashir Abdi (RCG) en Soufiane Bouchikhi (CABW)

Marathon: Abdelhadi El Hachimi (SMAC)

Polsstokspringen: Arnaud Art (FCHA)

Discuswerpen: Philip Milanov (VAC)

Tienkamp: Thomas Van Der Plaetsen (DEIN)

4x400m: Kevin Borlée (RCB), Jonathan Borlée (RCB), Robin Vanderbemden (SER), Dylan Borlée (RCB), Jonathan Sacoor (OEH), Julien Watrin (DAMP).