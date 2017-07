Is dit de oudste kat op aarde?

Sasha springt, spint en speelt nog altijd alsof ze een kitten is. Maar het zou goed kunnen dat deze kat de oudste op aarde is, zo beweert haar baasje uit het Ierse Newtonabbey. Ze heeft haar 31ste kaarsje al uitgeblazen, wat haar maar liefst 141 jaar oud maakt in mensenlevens.

Foto: Facebook

Haar baasje had nooit gedacht dat Sasha zo oud zou kunnen worden. Toen ze haar voor het eerst zag, was het katje immers helemaal uitgemergeld en verwaarloosd. Elke keer wanneer O’Neill met haar paard ging rijden, volgde het diertje haar trouw en gestaag.

En dat vertederde de vrouw zo, dat ze besloot om voorzichtig toenadering te zoeken. Na enkele keren spelen was O’Neill helemaal verkocht en besloot ze het eenzame katje een warme thuis te geven. Sasha was toen ongeveer vijf jaar oud, zo wisten de dierenartsen destijds.

Woelig leven

Sasha’s lange leven ging niet altijd van een leien dakje, zo vertelt O’Neill. “Ze heeft waarschijnlijk al heel wat van haar negen levens opgebruikt”, lacht het baasje tegen Daily Mail. Zo overleefde de kat een moordpoging, toen één van de buren haar eten had vergiftigd. Verschillende gebroken ribben na een ongeval, zorgden er ook voor dat de oude kat nog steeds een deuk heeft aan de linkerkant van haar lichaam. Recent moest ze nog een tumor in haar neus laten verwijderen, maar nu voelt de kat zich weer tiptop.

“Ze is echt rotverwend”, vertelt O’Neill. Ook al zijn er nog vier honden en één andere kat in huis, toch is Sasha nog altijd haar favoriet. Het liefst slaapt Sasha naast de radiator in de keuken. Op haar menu verkiest ze dan weer kip, gehakt of varkenslapjes. “Als ze bij mij komt zitten, dan mag ze alles van mij!”

Wereldrecord!?

O’Neill gaat nu contact opnemen met het Guinness Book of World Records. Want het vorige record heeft Sasha alvast verpulverd, en dat mag de organisatie zeker weten. De laatste kat die het record op zijn naam mocht schrijven, was de dertigjarige Scooter uit Texas. Hij stierf vorig jaar.