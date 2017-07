Lucien Van Impe buiten levensgevaar na hartinfarct

Oud-wielrenner Lucien Van Impe (70) herstelt momenteel van een hartinfarct dat hij afgelopen vrijdag thuis kreeg. Dat heeft een bron dichtbij de familie bevestigd aan onze redactie. Van Impe werd meteen geopereerd in een ziekenhuis in Aalst. Hij is buiten levensgevaar, maar zijn toestand is nog niet stabiel.

Van Impe, bijnaamd de Kleine van Mere, werd in 1976 de laatste Belg die de Ronde van Frankrijk won. De Oost-Vlaming was vooral een vermaard klimmer, die ook zes maal het bergklassement in de Tour op zijn naam schreef.

