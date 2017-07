Toptennisser blij met miljoenen, terwijl hij maar de helft van de tijd zijn best doet

De Australische tennisser Bernard Tomic (ATP 73), die bekend staat om zijn gecontesteerd gedrag en opmerkelijke uitspraken, heeft opnieuw van zich laten spreken. In een interview met Seven Network zei Tomic dat het ongelofelijk is wat hij bereikt heeft, zonder echt zijn best te doen: “als je alles samentelt, heb ik 50 procent van de tijd mijn best gedaan. Toch heb ik al zo veel bereikt, dat is gewoonweg fantastisch”.