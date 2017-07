‘Patsers’ aangekomen in Marokko voor opnames

Foto: WAS

Na de opnames in Antwerpen, zijn de cast en crew van ‘Patser’ aangekomen in Marokko om daar verder te draaien. De nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah wordt vanaf 24 januari 2018 in de zalen verwacht.

Adil El Arbi en Bilall Fallah maakten eerder al opnames in Antwerpen voor Patser, onder andere op het Kiel aan winkelcentrum Den Tir en in de Antwerpse nachtclub IKON. Ondertussen zijn de regisseurs aangekomen in Tanger, in Marokko.

First morning in Tanger!!! #patser A post shared by Matteo Simoni (@simonimatteo) on Jul 24, 2017 at 12:37am PDT

The port of #TANGER #MAROCCO #PATSER A post shared by MR FALLAH (@fallahbilall) on Jul 23, 2017 at 11:47pm PDT

Ready for Morocco #PATSER #GANGSTA ???? A post shared by Adil El Arbi (@adilelarbi) on Jul 21, 2017 at 11:15am PDT

Na Image en Black wordt Patser de derde langspeelfilm van het regisseursduo. Patser vertelt het verhaal van boefjes die een bendeoorlog ontketenen door een lading Colombiaanse drugs te stelen. Matteo Simoni speelt een van de hoofdrollen, maar voorts doen El Arbi en Fallah vooral beroep op jong en onbekend acteertalent.