Ze overwon zichzelf en poseerde voor Vogue, maar dat pakte heel anders uit dan ze had gehoopt

De Britse blogster Callie Thorpe was in de wolken toen ze in Vogue mocht poseren aan de zijde van klinkende namen zoals Bella Hadid, Kendall Jenner, Karlie Kloss en Ashley Graham. Net als die laatste is Thorpe namelijk een vrouw met een maatje meer. Hoewel ze enige commentaar wel gewoon is, had ze nooit durven denken dat ze zoveel haatberichten zou krijgen na de fotoshoot.

Liefst 900 negatieve commentaren zag Callie Thorpe verschijnen onder een foto die ze van zichzelf had gedeeld op Instagram waarin ze in bikini te zien is. Die foto was het resultaat van een fotoshoot voor de Britse Vogue waarmee ze zo haar meisjesdroom in vervulling zag gaan. Zeker omdat ze al die jaren niet had gedacht dat het mogelijk zou zijn omdat ze nu eenmaal een maatje meer heeft. Toch was ze niet voorbereid op de vele gemene commentaren die ze onder ogen zou krijgen. "Val asjeblieft niet in het zwembad, want een tsunami is wel het laatste wat ze daar kunnen gebruiken", klonk het in een van de haatberichten.

Well this is wild, I have been featured on Vogue with actual celebrities like Selena Gomez, Kendall Jenner & Bella Hadid no big deal ?? vogue.co.uk/gallery/summer… Een bericht gedeeld door Callie Thorpe (@calliethorpe) op 14 Apr 2017 om 11:31 PDT

Het werd uiteindelijk zo erg dat Callie in tranen achterbleef. In een negentien minuten lange video reageert ze dan ook op de feiten en stelt dat er een einde moet komen aan de vele online misbruiken. "Toen ik aan het scrollen was, zag ik allemaal gemene berichten opduiken die zo verschrikkelijk waren dat ik ze niet meer uit mijn hoofd kreeg. Er waren 900 berichten die laaghartig, geweldadig en beledigend waren, het ergste wat ik ooit heb gelezen in de vijf jaar dat ik al aan het bloggen ben", klinkt het onder andere.

"Ik zal niet zwijgen"

Al die negativiteit overschaduwde uiteindelijk het geluk dat ze voelde na de fotoshoot. "Het was de eerste keer dat ik Vogue echt diversiteit zag omarmen. Ik was zo trots en ben dat nog steeds, maar ik moet dit probleem aankaarten. Ik hoop dan ook dat dit filmpje het gesprek erover kan aanwakkeren. Ik begrijp nog steeds niet hoe mensen zo haatdragend kunnen zijn en het maakt me triest dat sommigen onder jullie hier alleen gebukt onder gaan. Ik wil dat jullie allemaal begrijpen dat ik me het zwijgen niet laat opleggen door deze pesters. Ik ga hierdoor niet stoppen met vrouwen te helpen zich beter over zichzelf te doen voelen en ik zal niet zwijgen. Ik hoop dat jullie daar mee voor zullen vechten."