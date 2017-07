Het eerste weekend van Tomorrowland zit erop, maandagochtend begon de uittocht op de camping. In de regen, want veel zon valt er niet meer te bespeuren. De gele en blauwe regenponcho’s die dit weekend op het terrein werden uitgedeeld kwamen goed van pas. Hier en daar hoorde je muziek van Linkin Park, geen Tomorrowland-muziek, maar het overlijden van zanger Chester Bennington heeft ook de festivalgangers in Boom aangegrepen.