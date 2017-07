Ruim helft meer winst voor Ryanair in eerste kwartaal

Ryanair heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 397 miljoen euro geboekt. Dat is 55 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo maakte de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij maandag bekend. Ze verwacht de rest van het jaar lagere ticketprijzen.

De prijsvechter vervoerde in het eerste kwartaal (april-juni) 35 miljoen mensen, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 13 procent tot 1,9 miljard euro. De winst verraste ook analisten: zij rekenden in doorsnee op een nettowinst van 342 miljoen euro.

Onder meer een latere Pasen (in 2016 viel Pasen buiten het eerste kwartaal) en sterke boekingen voor de zomervakantie hielpen Ryanair een handje, net als een lagere brandstoffenfactuur.

De maatschappij waarschuwt wel voor druk op de tarieven omwille van overcapaciteit op de markt. In het eerste kwartaal kon Ryanair nog 1 procent hogere tarieven aanrekenen, maar de rest van het jaar verwacht het lagere ticketprijzen. Over de eerste jaarhelft zouden de prijzen 5 procent lager liggen dan vorig jaar, in het tweede semester zelfs 8 procent. Dat is goed nieuws voor klanten, maar minder voor de rendabiliteit van de luchtvaartmaatschappijen.

Ryanair verwacht over het hele jaar 131 miljoen passagiers en een winst van 1,4 tot 1,45 miljard euro. Vorig boekjaar bedroeg de winst 1,32 miljard euro.

Concurrent easyJet waarschuwde vorige week ook al voor lagere ticketprijzen. Het aandeel van de maatschappij daalde daarop met bijna 6 procent.

