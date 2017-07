Geen treinverkeer tussen Willebroek en Mechelen door storing aan bovenleiding

Mechelen / Willebroek -

Door een probleem aan de bovenleiding aan de brug over het Zeekanaal in Willebroek, rijden er maandagochtend sinds 07.00 uur geen treinen tussen Willebroek en Mechelen. Dat meldt Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd, en reizigers met een geldig ticket of abonnement kunnen eveneens gebruik maken van bussen van De Lijn.