Wie kent deze zes Vlamingen die opgepakt werden na zwempartij in kanaal Venetië

Zes Vlamingen, tussen 21 en 23 jaar, zijn zondagochtend opgepakt in het centrum van Venetië. Ze zijn van een brug in het kanaal gesprongen, en dat is verboden. Politieagenten kregen de toeristen rond 6 uur ’s ochtends in de mot, via beelden van een bewakingscamera.

“Hebbes”, tweette Luigi Brugnaro, de burgemeester van de Italiaanse stad. “Jongeren die naar Venetië komen, moeten weten dat ze hier plezier mogen maken, maar wel met respect voor de stad en de regels.” Brugnaro zal dan ook een nota over het voorval sturen naar de Belgische ambassade in Rome. Hij wil het incident aangrijpen om een bewustmakingscampagne te lanceren. “De jongeren hebben nu een strafblad, voor een domme stunt. Dat is niet nodig.”

Bekijk de video van de fratsen hier.

De burgemeester vroeg in zijn Twitterbericht om niet mals te zijn, en de Vlamingen een nacht in de cel te stoppen. Of dat gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Appello a @PaoloGentiloni @Palazzo_Chigi approvi la nostra proposta per i poteri penali al Giudice di Pace: li teniamo noi in cella 1 notte. pic.twitter.com/hLieSKuRMd — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 23 juli 2017

