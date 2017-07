Proces tegen journalisten van Erdogan-kritische krant van start in Turkije

Negentien mensen, onder wie 11 journalisten en andere medewerkers van de Turkse regeringskritische krant Cumhuriyet, moeten zich maandag voor de rechter verantwoorden voor ‘banden met een terroristische organisatie”. Het openbaar ministerie vordert celstraffen tot 43 jaar.

Eén van de beklaagden is Can Dundar, de voormalige hoofdredacteur van de seculier-linkse krant. Hij verblijft momenteel in ballingschap in Europa. De man had in 2015 een stuk geschreven over Turkse leveringen aan de rebellen in Syrië, wat president Recep Tayyip Erdogan in het verkeerde keelgat is geschoten.

Daarnaast moeten ook een bekende cartoonist en een onderzoeksjournalist van de krant maandag voor de rechter verschijnen. Die laatste zat in 2011 al eens een jaar in de cel.

Volgens het openbaar ministerie maakten alle beklaagden zich schuldig aan ‘samenwerking met een terroristische organisatie’. Concreet worden ze beschuldigd van banden met de Koerdische arbeiderspartij PKK, die Ankara als een terreurgroep beschouwd. Ook zouden de journalisten deel uitmaken van het netwerk van Fethullah Gülen, de in de VS-levende prediker die volgens de autoriteiten achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar zat.

De journalisten van Cumhuriyet vertegenwoordigen maar en fractie van de Turkse ambtenaren, leraren, politieagenten en intellectuelen die momenteel in de cel zitten op verdenking van banden met Gülen. Sinds de mislukte coup heeft het regime al 50.000 mensen opgesloten, onder wie 165 journalisten en andere mediafiguren.

(belga)