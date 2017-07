Vorig jaar was vreselijk jaar voor de Belgische landbouw

Brussel - Het jaar 2016 zullen de Belgische boeren niet snel vergeten, in negatieve zin. De lente was te nat, op sommige plaatsen waren er zelfs overstromingen, wat resulteerde in een daling van de productie. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie maandag gepubliceerd heeft.

Deskundigen spreken van de slechtste tarweoogst in meer dan dertig jaar. En de cijfers liegen er niet om: de productie van wintertarwe bedroeg vorig jaar 1,39 miljoen ton, ofwel 27 procent minder vergeleken met 2015. Hetzelfde verhaal voor andere gewassen als wintergerst (-19,2 pct), suikerbieten (-9,7 pct), koolzaad (-18,2 pct) en aardappelen (-7,11 pct). Ook bij het veevoeder zijn er forse dalingen: snijmaïs (-25,5 pct) en voederbieten (-22,7 pct).

Vorig jaar telde ons land 36.910 boerderijen, tegen 36.921 in 2015 (-0,03 pct), waarmee het aantal landbouwbedrijven nagenoeg stabiel is gebleven. In Wallonië was er een lichte stijging van het aantal boerderijen (+0,61 pct), in Vlaanderen een lichte daling (-0,37 pct).

De cijfers zijn bekendgemaakt enkele dagen voor de start van de landbouwbeurs van Libramont, die traditioneel het laatste weekend van juli gehouden wordt.

(belga)