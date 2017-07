Gentse Lindenlei afgesloten na verdacht overlijden

Brussel - In Gent is een deel van de Lindenlei zondagavond afgesloten na een verdacht overlijden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De Lindenlei werd zondagavond iets voor middernacht deels afgesloten door de politie, volgens het parket gebeurde dat voor een onderzoek naar een verdacht overlijden. Het lichaam werd volgens de procureur gevonden in een woning, en dus niet in het nabije water van de Leie of op straat.

Voor meer informatie rond onder meer de doodsoorzaak, is het wachten tot maandagvoormiddag, aldus nog het parket.

