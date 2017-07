Papegaai mag dan toch geen kroongetuige zijn in rechtszaak over moord op zijn baasje

Een 49-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Michigan is veroordeeld voor de moord op haar man, zelfs zonder de uitleg van hun grijze roodstaartpapegaai Bud. Die 22-jarige “kroongetuige” is uiteindelijk toch niet gehoord op de rechtbank, ondanks het feit dat hij de laatste momenten van zijn baasje nauwgezet naspeelde.

Martin Duram (45) werd in mei 2015 dood teruggevonden met vijf kogels in zijn lichaam in zijn huis in Ensley Township in de Amerikaanse staat Michigan. Omdat zijn vrouw Glenna naast hem lag met een schotwonde in het hoofd, gingen de speurders er eerst vanuit dat ze een dubbele moord moesten op lossen.

Meer aan de hand

Maar Glenna overleefde haar verwondingen en tijdens het onderzoek bleek dat haar rol wel eens heel wat anders kon zijn. Volgens de politie kampte het koppel met financiële moeilijkheden en huwelijksproblemen. Glenna zou meerdere afscheidsbrieven na hebben gelaten en eigenlijk na de moord een wanhoopsdaad hebben willen plegen.

Maar Glenna ontkende en zei dat ze zich niets meer kon herinneren. En getuigen die waren er niet, zo dachten de onderzoekers. Maar dat bleek niet waar te zijn. Er was immers één sprekende ziel in de kamer toen de moord gebeurde. Bud, de grijze roodstaartpapegaai van Martin.

Bizarre bewijslast

Het trouwe huisdier herhaalt keer op keer de woorden van zijn gestorven baasje, Martin Duram. “Verdomme, niet schieten!” Een video die de familie filmde enkele weken na de moord laat duidelijk horen hoe de papegaai een ruzie naspeelt, compleet met veranderende stemmetjes. “Ik denk persoonlijk dat hij aanwezig was, dat hij zich herinnert wat er gebeurde en dat hij alles herhaalt”, zegt vader Charles Duram.

Een cruciaal element, zo vond de moeder van het slachtoffer Lilian Duram, en zij hoopte dan ook dat het gerecht Buds getuigenis mee in beraad zou nemen. Maar de advocaat van Glenna vond dat een dier onmogelijk een getuige mocht zijn in een zaak. De rechter heeft nu zonder Bud besloten dat Glenna schuldig is aan moord. Volgende maand krijgt ze haar definitieve straf te horen.

Papegaai Bud is nu geadopteerd door de eerste vrouw van Martin Duram. Zij wil voor hem zorgen.