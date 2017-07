De Nederlandse charmezanger Frans Bauer (43) is 15 kilo afgevallen. “Over strak gesproken... Ik ben druk aan het trainen”, zegt hij in een vlog.

“Ik lig goed op schema voor Tour de Frans. Ik ga vanaf januari het theater in. Ik zit op 15 kilo eraf en ik voel me ongelooflijk goed. Ik voel me lekker fit. Dat betekent elke dag fietsen, lopen, crosstrainen, noem maar op.”

Bauer staat in Nederland bekend om zijn liefde voor de afhaalchinees.