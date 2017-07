Oscar And The Wolf verrast (op) Tomorrowland

“Speelt Oscar And The Wolf op Tomorrowland? Apart!” Het is waarschijnlijk uit de mond van heel wat Vlamingen gekomen, of ze nu een ticket voor de Madness hadden of niet. Maar kijk, de zwoele Max Colombie kreeg het – vooral Belgische – volk toch (na een tijdje) aan het zweven.

Rock Werchter, Lokerse Feesten, en over een paar maanden nog (twee keer) het Sportpaleis. Oscar And The Wolf speelt op en in de grootste weiden en zalen van ‘t land dit jaar. De verrassing was dan ook groot toen de organisatie van het dancefestival Tomorrowland begin februari de Vlaamse popband aan de line-up toevoegde.

Foto: JaTi

De Freedom-stage, die met de duizenden led-lichtjes wat weg heeft van een Sportpaleis in het klein, was zondagavond zo goed als tot de nok gevuld. Of dat kwam door Max Colombie en co of door het feit dat na hen thuis-dj’s Dimitri Vegas & Like Mike de boel afsloten, was niet echt duidelijk. Het publiek, dat buiten wat verdwaalde Chinezen en Brazilianen volledig Belgisch was, aarzelde in het begin nog, maar na enkele nummers gingen de fans toch volop aan het dansen.

Beginnen deed Oscar And The Wolf met ‘So Real’, met een stevige beat eronder. Colombie, boven op en voor de dj-booth, haalde al meteen zijn eigenzinnige sensuele danspasjes boven. Na ‘The Game’ en ‘You’re Mine’ kwamen ook enkele hits uit het nieuwe album ‘Infinity’ aan bod, zoals ‘Breathing’ en ‘You Got Me On Fire’. Afsluiten deed Colombie met ‘Princes’ en het magistrale ‘Strange Entity’.

De echte fans hebben absoluut een uitstekend concert gezien, maar voor de anderen was het toch een beetje een raar zicht, een popband op een dancefestival. Apart dus. Maar dat is ook Tomorrowland.