10 dingen die je moet onthouden van Tomorrowland 2017

Het eerste weekend van de dertiende Tomorrowland-editie zit er weer op. Na zo veel jaren blijft het Belgische dancefestival toch verbazen. Wij zetten de opvallendste zaken van deze Tomorrowland nog eens op een rijtje:

1. De mainstage + nieuwe podia

Minder sprookjesachtig dan andere jaren, maar die mainstage was toch weer een straf kunstwerk. Rood-witte circustenten, een gigantische clown, paardenmolens, alle mogelijke toeters en bellen,… Wat een ontwerp! De acrobaten die à la Cirque Du Soleil tussen het publiek door zweefden maakten het alleen nog maar impressionanter. Amicorum Spectaculum! De nieuwe podia werden ook positief onthaald. Zo was er ‘Core’ in het bos, The Organ of Harmony met zomers gras en fonteinen, en de Freedom-stage. Die vroegere Opera leek wel op een mini-Sportpaleis, met maar liefst 1.400 vierkante meter aan LED-lichtjes.

Foto: Jan Van der Perre

2. De regen + honderden (gratis uitgedeelde) blauwe poncho’s

Het waren maar korte stortbuien, maar toch was het zaterdag en zondag even een kleine domper op de feestvreugde. Even maar, want erna ging het feest gewoon verder. Vrijdag was het trouwens schitterend weer, met hier en daar toch wat verbrande lichamen en gezichten. Ibiza-zomer op dag 1, België-zomer op dag 2 en 3?

Foto: Jan Van der Perre

3. Wonder vanuit de lucht (vooral/ook in het donker)

Paars, groen, rood, blauw,… Alle kleuren vind je terug op domein De Schorre tijdens de Tomorrowland-weekends. ’s Avonds en vanuit de lucht is het terrein zo mogelijk nog indrukwekkender. Ook de mainstage schittert in het donker nog meer, en nog wat meer door het dagelijkse vuurwerkspektakel.

Video: JaTi

4. De ontblote torso’s, de glitters, de minuscule topjes,…

Niet nieuw eigenlijk, maar toch blijft het opvallen: de lichte kledij en bizarre outfits van de tienduizenden festivalgangers op Tomorrowland. Amerikaanse meisjes die in bikini met de Amerikaanse vlag op rond paraderen, jongemannen in Borat-kostuum, Turtles,… Alles zag je er passeren. Ontblote torso’s zijn er altijd, dit jaar waren ook glitters op je gezicht een nieuwe trend. En vrouwen die hun blote borsten bedekten met niets meer dan twee stickers, het was een vreemd zicht.

Foto: DBA

5. De verloren knuffelbeer

Een verloren knuffelbeer op Tomorrowland zorgde misschien wel voor hét verhaal van het weekend. Ben, Alex en Tom uit Wales hadden een knuffelbeer meegenomen naar Boom, als eerbetoon aan Tom Pugh, een vriend van hen die vorig jaar overleed en wiens grote droom het was om naar Tomorrowland in Boom te gaan. Het trio raakte de knuffelbeer vrijdag kwijt aan de mainstage, maar na een oproep op (sociale) media werd het beertje teruggevonden. Een koppel had de oproep gezien en reed een uur terug naar Boom om de beer te overhandigen.

6. Koning Filip en koningin Mathilde brengen bezoek op nationale feestdag

’s Morgens Te Deum, ’s namiddags Tomorrowland. Het contrast kon niet groter voor koning Filip en koningin Mathilde. Het koningspaar werden op de nationale feestdag rondgeleid in het artiestendorp, en sloegen dan een praatje met dj’s Netsky en Charlotte De Witte, in de vip-ruimte, met zicht op de mainstage. Enkele Zuid-Afrikaanse fans waren ook door het dolle heen, met de nodige selfies en knuffels voor het vorstenpaar tot gevolg.

Foto: Photo News

7. Dj’s eren overleden zanger van Linkin Park

Een dag voor de start van het eerste TML-weekend raakte bekend dat Chester Bennington, de frontman van de Amerikaanse rockband Linkin Park, uit het leven was gestapt. Een zware klap voor zijn familie en vrienden, en voor de hele muziekwereld. De dance-dj’s op Tomorrowland brachten meerdere eerbetonen aan de zanger.

8. (Kleine) incidenten

Een jaarlijks terugkerend fenomeen, de illegale taxi’s aan het terrein van Tomorrowland. De politie had op voorhand nochtans aangekondigd streng te zullen toekijken op bedrijven die rond het domein klanten zouden ronselen. Toch moesten er vrijdag vijf illegale taxi’s in beslag worden genomen (tot 31 juli). Een dag eerder had de moeder van de overleden Didier Bartholomeus uit Schilde ook al gewaarschuwd voor illegale taxi’s. Haar zoon werd kort voor zijn overlijden in september vorig jaar bestolen door een illegale taxichauffeur, die hem aan discotheek The Villa had opgepikt.

Zaterdagavond werd een Tomorrowland-ganger onwel aan de mainstage. Hij werd gereanimeerd op het terrein en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak was niet drugsgerelateerd. Diezelfde avond werden ook acht jongeren betrapt die zonder ticket het domein wilden binnendringen. Ze werden gevat toen ze over de omheining van het festivalterrein wilden kruipen.

9. Belgisch getinte editie

De Willebroekse broers Dimitri Vegas & Like Mike zijn er al van bij het begin bij, maar er draaien nog een hoop Belgische dj’s op de 16 podia van Tomorrowland. Naast grote namen Netsky en Charlotte de Witte doen er nog zo’n 150 Belgen hun ding tijdens de twee Madness-weekends.

Video: atv

10. Oscar And The Wolf verrassen Tomorrowland

Een verrassing van formaat was het, de aankondiging begin februari, dat het Belgische popfenomeen Oscar And The Wolf een live-set op Tomorrowland zou spelen. Max Colombie en zijn band misstonden volgens sommigen toch tussen de harde dancebeats, maar het was wel een verfrissende voorbereider op afsluiters Dimitri Vegas & Like Mike.