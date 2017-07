Onduidelijkheid over site Cinema Forum

Antwerpen 2018 - Er is nog altijd geen bouwvergunning voor de site waar zich vroeger Cinema Forum bevond, in de Brederodestraat op het Zuid. Het stadsbestuur is verdeeld over de vraag of de beschermde gevel moet blijven.

Er komt een nieuw openbaar onderzoek, het vierde al in het dossier. Dat komt omdat er in het verleden een aantal procedurefouten werd gemaakt. Ook de beschermde gevel zorgt voor politieke discussies.

Het is de bedoeling dat de twee gebouwen in de Brederodestraat gesloopt worden. Ze moeten plaatsmaken voor 69 nieuwe appartementen en twee winkels.

Er was lang discussie over de beschermde voorgevel van het gebouw. Die staat op de erfgoedinventaris. Meteen toen het dossier werd opgesteld, wilde schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) ook de gevel laten slopen. Die heeft volgens hem geen waarde meer en zou in slechte staat zijn. Uiteindelijk gaf de dienst erfgoed groen licht om ook de gevel te slopen.

Na dit fiat volgde nog een aantal procedurefouten, waardoor het dossier maar niet van de grond komt. Nu ook het schepencollege verdeeld is over de toekomst van de gevel, rest de architect weinig anders dan een nieuwe bouwvergunning aan te vragen bij de stad Antwerpen. Er kan ook beroep worden aangetekend bij de provincie. Wat er gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.