Vrouw in hutje aan kaaien spoorloos verdwenen

Antwerpen - Het hutje van Daniele Doncheva aan de Cockerillkaai is verdwenen. De 47-jarige Bulgaarse vrouw vertelde vorige week in uw krant dat ze enkele dagen tot rust wilde komen in Antwerpen nadat ze uit Nederland was vertrokken. Ze wilde daar haar financiële zorgen achterlaten.

Waar Doncheva naartoe is, is voorlopig onduidelijk. Noch bij het OCMW van Antwerpen, noch bij de politie weet men waar de vrouw zich nu bevindt. Dat moet ook niet, want Doncheva is niet verplicht om hulp te zoeken bij de instanties. De politie plande de vrouw eerstdaags aan te spreken over het wildkamperen. “Maar optreden zouden we pas doen als ze niet zelf vertrok”, laat politie woordvoerder Wouter Bruyns weten.

Het lijkt er dus op dat Doncheva zelf besliste om andere oorden op te zoeken.

