Antwerpse haven pompt geld in Brazilië, wat moet leiden tot nieuwe trafieken

Het havenbedrijf neemt voor 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) een participatie van 1,17% in de nieuwe, uitstekend gelegen privéhaven Açu in Brazilië. Antwerpen hoopt hiermee nieuwe trafieken aan te trekken.

Tien jaar geleden was er nog niets. Nu is de gloednieuwe haven Porto do Açu in Brazilië al grotendeels operationeel. Langs een kustlijn van 15 kilometer beschikt ze over een zone van 130 vierkante kilometer met daarin in feite twee havens. Noordelijk is er een ertsen- en petroleumpier tot 3 km in zee, toegankelijk voor de allergrootste schepen. En zuidelijker, beschermd door twee kilometerslange havenhoofden, is er een uitgebaggerde haakse binnenhaven met 13 kilometer kade.

“Die haven ligt op 320 kilometer van Rio de Janeiro en vlak bij de grootste Braziliaanse offshore olievelden, zeg maar het Braziliaanse Ruhrgebied. Ze zal aansluiten op wegen en later ook op spoorwegen”, zegt Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

Marc Van Peel Foto: BELGA

Sinds dit weekend is Antwerpen via dochterbedrijf Port of Antwerp International (PAI) officieel verbonden met de Braziliaanse haven. Een delegatie onder leiding van PAI-bestuurder Kristof Waterschoot en projectverantwoordelijke Tessa Major ondertekende er een samenwerkingscontract.

Ook advies verlenen

Voor schepen Marc Van Peel is de inzet duidelijk. “Met PAI zijn we tegelijk investeerder en adviesverlener. Eerder al engageerden we ons in havens in India en Oman. Met succes. De Indische haven leverde ons naderhand zelfs netto een winst op van 5,7 miljoen euro. Nu investeren wij 8,57 miljoen euro in het kapitaal van deze privéhaven, die door het Amerikaanse EIG en het Braziliaanse Prumo wordt gecontroleerd. Dat is goed voor een aandeel van 1,17%, met een optie om het nog eens te verdubbelen. We zetten er meteen acht van onze mensen op: vier in Antwerpen en vier expats ter plaatse, plus het recht op een bestuursmandaat. Eén Braziliaan komt vanuit het Havenhuis de markt verkennen.”

“Voor een haven als Açu is de naam Port of Antwerp een kwaliteitslabel en tegelijk brengen wij voor hen knowhow aan. Voor ons is het de bedoeling dat dit engagement goederenstromen op gang zal brengen naar en van Antwerpen. Voor onze consultancy betalen zij overigens op jaarbasis 1,5 miljoen euro”, zegt Van Peel nog.